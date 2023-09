indebuurt.nl De rust opzoeken: 6 x lunchen buiten het centrum van Breda

Soms is het heerlijk om buiten de deur te lunchen. Geen zin in de drukte van de binnenstad? Wij selecteerden zeven lunchtentjes buiten het centrum van Breda. Kun jij in alle rust genieten van dat broodje carpaccio, die fancy salade of een andere lekkernij.