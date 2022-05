Bekijk hier de daguitslag, alle klassementen en het rittenschema van de Giro d’Italia

Met video Tom Dumoulin miste wonderbe­nen in Gi­ro-tijd­rit: ‘Het is een tegenval­ler’

Tom Dumoulin slaagde zaterdag niet in zijn missie. De Limburger van Jumbo-Visma beschouwde de tweede etappe van de Giro d’Italia, een individuele tijdrit, als een kans op een eerste succes in een grote ronde sinds 2018. Maar de 9,2 kilometer door Boedapest waren te bochtig, de power in het klimmetje naar de finish net niet toereikend. ,,Ik was sterk, maar had geen wonderbenen”, aldus Dumoulin.

