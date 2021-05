Bernal geeft concurrenten genadeklap met solozege in chaotische Dolomietenrit

Op de Passo Giau bleek Pedrero de sterkste van de zes leiders, maar een etappezege zat er niet in voor de Spanjaard. Terwijl Evenepoel al op grote achterstand reed en Yates op breken stond, plaatste Bernal een versnelling in de uitgedunde groep favorieten. De Colombiaan reed Carthy uit het wiel en passeerde Pedrero alsof hij stilstond.



Dat was ook zo'n beetje het laatste beeld dat de tv-kijker gegund werd, want de Rai had vanwege de weersomstandigheden niet voor het eerst deze Giro grote problemen om de koers in beeld te brengen. Pas op enkele honderden meters van de finish was er weer een glimp van de Colombiaan te zien. Bernal deed rustig zijn regenjasje uit om zijn feestje te vieren en illustreerde daarmee dat er deze dagen simpelweg geen maat op hem staat.



Morgen is de tweede rustdag in de Giro d’Italia. Dinsdag wacht de renners opnieuw een zware bergetappe.