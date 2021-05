Bernal tempert feestvreugde na demonstratie: ‘Moet met beide benen op grond blijven staan’

Strade Bianche in de Giro: het onheil van een lekke band op een onverharde strook

10:21 Il Garibaldi, het rondeboek van de Giro, omschrijft etappe 11 als een eerbetoon aan Brunello di Montalcino, een van de meest vermaarde en duurste wijnen van Italië. Voor de 171 overgebleven renners van het Giro-peloton is het bovenal de etappe met settori sterrati, de onverharde wegen. Van de laatste 70 kilometer van Perugia naar Montalcino gaat de helft over grind. Een Strade Bianche in de Giro, zoals de Tour de France ook nog wel eens een kasseienrit toevoegt die flirt met Parijs-Roubaix.