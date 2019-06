Carapaz schrijft geschiedenis met Giro-zege, Mollema eindigt als vijfde

Om 13:45 uur rolde de Japanner Sho Hatsuyama als eerste van het startpodium. Een half uur later kwam de topfavoriet al in actie: Victor Campenaerts. De houder van het werelduurrecord zette op het zeventien kilometer lange parcours weliswaar de snelste tijd neer, maar mocht niet lang genieten van de hot - seat . Chad Haga dook verrassend vier seconden onder de tijd van de Belg. Jos van Emden speelde geen rol en gaf meer dan een halve minuut toe.

Daarna was het lang wachten op de klassementsmannen. Miguel Angel Lopez verspeelde zijn zesde plaats aan Rafal Majka en kon dus geen druk uitoefenen op Bauke Mollema. De Nederlander finishte op iets meer dan een minuut van Haga en beëindigt de ronde knap als vijfde. Na zijn vierde plaats in de Vuelta van 2011 is het zijn één na beste resultaat in een grote wielerronde.

Roglic over Landa

Roglic reed geen goede tijdrit en gaf zelfs bijna een halve minuut toe op Haga, maar dat bleek wel voldoende te zijn om de derde plaats van Landa over te nemen. Landa komt uiteindelijk acht tellen tekort voor het podium.



De strijd om het roze werd niet spannend. Nibali gaf bij het tussenpunt slechts zes seconden toe op Haga, maar gaf in het restant veel prijs. Met tranen in de ogen zag Haga op de hot-seat Nibali niet aan zijn tijd komen en mocht de dertigjarige Amerikaan vieren. Carapaz hield uiteindelijk een minuut over op de Italiaan en is de eerste Ecuadoriaanse winnaar van een grote ronde.