Carapaz verspeelt roze trui in laatste bergrit aan Hindley, Covi wint koninginnenrit Giro

Het was voor zowel Carapaz als Hindley belangrijk om tijd te winnen in de laatste bergetappe van de Giro. Beide renners wachtten tot de laatste klim met zijn aanval, terwijl de ploeg van Mikel Landa al het kopwerk deed. Daar zag Carapaz Hindley als eerste wegrijden. De Ecuadoriaan kon in eerste instantie volgen, maar zakte er volledig doorheen na enkele steile meters. Hindley won een kleine anderhalve minuut op Carapaz. Dat is in principe voldoende om in de tijdrit van morgen te verdedigen.

Volledig scherm © REUTERS

Koninginnenrit

Het peloton ging vanmiddag van start in het pitoreske Belluno voor de koninginnenrit van deze Giro. Na de eerste relatief vlakke 60 kilometer was er een kopgroep gevormd van 15 renners, met onder anderen Mathieu van der Poel, Sam Oomen, Thymen Arensman en Gijs Leemreize. De vluchters begonnen met een voorsprong van zes minuten aan de 18 kilometer lange Passo San Pellegrino, en kwamen net als het peloton als één geheel boven.

Na een korte afdaling volgde de tweede klim: de Passo Pordoi. Daar ontsnapte Allessandro Covi al snel van zijn medevluchters. Van der Poel liet de achtervolging schieten om energie te sparen voor de tijdrit van morgen. De drie overgebleven Nederlanders kwamen in een klein groepje boven, anderhalve minuut achter de onteketende Covi. Het peloton werd ondertussen verdund door stevig kopwerk van Wout Poels, voor zijn kopman Mikel Landa. In de afdaling richting de loodzware slotklim - de Passo Fedaia - pakte Covi nog wat extra voorsprong op de achtervolgers én het peloton.

Volledig scherm © AFP

Op de beruchte Fedaia hield Covi knap zijn voorsprong op de rest van de vroege vluchters, die in de achtervolging nauwelijks samenwerkten. De Italiaan kon in de vorm van zijn leven zijn eerste ritzege in de Giro pakken, na twee podiumplekken in de vorige editie. Arensman werd vijfde, Leemreize zevende.

In het peloton gebeurde er voor een koninginnenrit in een grote ronde vrij weinig. Carapaz vond de rust prima en Hindley vertrouwde op zijn acties op de laatste klim en zijn tijdrit. Landa moest daarentegen een minuut goedmaken op de roze trui, maar besloot na onvermoeibaar kopwerk van zijn sterke ploeg op de Fedaia te wachten.

Maar daar was het Hindley die aanviel, waarna Landa direct moest passen. Hindley loste enkele meters later ook Carapaz met wat hulp van vroege vluchter en ploeggenoot Kämna. Vervolgens liet de Australiër zien wat hij waard was, en pakte hij anderhalve minuut op zijn directe concurrent. Carapaz stond volledig geparkeerd en zag zelfs Landa nog eerder finishen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.