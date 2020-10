Cerny rondt fraaie solo af, Kelderman kent probleemloze eerste dag in roze

Direct na de herstart reden drie renners weg in de relatief vlakke rit. Een groep van elf, met Etienne van Empel, wist de oversteek te maken, waardoor een vroege vlucht van veertien renners de ingekorte etappe kleurde. Bora-hansgrohe zag echter het gevaar van een grote kopgroep en ging in achtervolging in dienst van Peter Sagan. Het peloton kwam terug tot een halve minuut, maar Bora kreeg het gat niet dicht en beslootde achtervolging te staken nadat geen enkele ploeg wilde meehelpen.



De kopgroep met Van Empel kreeg vervolgens alle ruimte en ging strijden om de dagzege. Victor Campenaerts opende de finale met nog dertig kilometer te gaan en hij kreeg Simon Clarke, Sander Armée, Jacopo Mosca én Cerny mee. Die laatste achtte op 22 kilometer van de finish zijn moment gekomen en versnelde.



In de achtervolging kwam Iljo Keisse nog wel aansluiten bij Campenaerts en co, maar ondanks een goede samenwerking kwamen ze amper dichter bij de Tsjech van CCC Team. De 27-jarige Cerny hield zijn voorsprong van zo'n twintig seconden vast en won in Asti, voor Campenaerts en Mosca. Van Empel kwam als twaalfde over de streep.