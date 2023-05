Column Thijs Zonneveld | Vanaf nu mag Nico Denz draaien wat hij wil, wanneer hij maar wil

Ik kreeg een filmpje doorgestuurd. Een paar jaar terug opgenomen, tijdens de Giro. In zomaar een hotelkamer in zomaar een hotel zitten twee renners van de toenmalige Sunweb-ploeg op hun bed. Links Martijn Tusveld. Hij ziet er uitgewoond uit. Mager, holle blik, traag bewegend.

Tusveld heeft een koptelefoon op. Dat is niet voor niets. Zijn kamergenoot tettert de hele dag Duitse schlagers op standje max door de boxen. Elke dag opnieuw. Als hij zijn tanden staat te poetsen, als hij zijn vrouw belt, als hij zit te kakken, als hij zijn rugnummers opspeldt en als hij door het routeboek bladert.

Nico Denz is zijn naam. Duitser dan Duits. Dezelfde kin als Michael Schumacher, een accent zo vet als een bratwurst en het hele jaar in training voor het Oktoberfestival in Aufwiederschnitzeldorf. In het filmpje vertelt hij dat zijn favoriete schlager Heute nacht für immer is. Ik heb het even geluisterd - een stukje onderzoeksjournalistiek naar de mensen toe. Laat ik het zo stellen: je moet ervan houden. (Of een stuk of zeven halveliters achter je kiezen hebben, dat kan ook.)

Als je net bij de ploeg bent en nog niks hebt gepres­teerd, dan kun je maar beter met je fikken van de playlist af blijven. Maar als je wint, wordt alles gepikt

Van oudsher liggen wielrenners samen op de kamer. Da’s goedkoper en wielrenners zijn toch niet anders gewend. Er zijn meer en meer (rijke) ploegen die hun kopmannen alleen op de kamer leggen, maar de standaard blijft één kamer voor twee renners.

Een geschikte kamergenoot vinden is nog niet zo makkelijk. Als je drie weken bij dezelfde kerel op een kamer ligt, ga je je ergeren aan van alles en nog wat. Gesnurk, geouwehoer - of juist gezwijg, een wekker die veel te vroeg af gaat, de manier hoe iemand z’n koffer uitpakt of z’n toilettas altijd als eerste op het enige plankje in de veel te kleine badkamer zet. En dus ook: z’n muziekkeuze. Wat wordt er gedraaid? Doet-ie dat in stilte, met een koptelefoon op? Of trekt hij een paar boxen uit zijn koffer?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Meestal beslist de hardste schreeuwer of de renner met het meeste status. Als je net bij de ploeg bent en nog niks hebt gepresteerd, dan kun je maar beter met je fikken van de playlist af blijven. Maar andersom: als je wint, wordt alles van je gepikt. Ik zie Vincenzo Nibali nog van links naar rechts op de Snollebollekes dansen na een overwinning in de Ronde van Sicilië.

Nico Denz zat gisteren in de kopgroep van de twaalfde etappe in de Giro. Hij zwoegde, hij sleurde en hij speelde toneel alsof hij Jürgen Klinsmann in een strafschopgebied was, maar in blessuretijd sleepte hij er toch nog een overwinning uit. Hij in extase, zijn ploeg (tegenwoordig is dat Bora-Hansgrohe) in extase. De rest van deze Giro mag Nico Denz draaien wat hij wil, wanneer hij maar wil.

Ik weet niet wie er bij hem op de kamer ligt.

Maar ik heb nu al medelijden met hem.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.