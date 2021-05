Dit staat de renners te wachten in laatste bergetappe van de Giro

De twintigste etappe gaat om 12.20 uur van start in Verbania, een plekje net boven Milaan aan de linkerflank van het Lago Maggiore. Na zeventig vlakke kilometers met daarin na zeventien kilometer de tussensprint wordt de Zwitserse grens overgestoken richting de Alpen. Dan, na zo'n 83 kilometer, is het tijd voor de langste klim van deze Giro: de Passo San Bernardino. De klim is 23,7 kilometer lang en stijgt gemiddeld met 6,2 procent. Na zes en dertien kilometer loopt de weg met een maximale stijgingspercentage van 12 procent omhoog. De top van de klim ligt op 2065 meter hoogte.



Na de Passo San Bernardino wordt er afgedaald naar Splügen, waar opnieuw een klim van eerste categorie volgt. De Passo dello Spluga is met een lengte van 8,9 kilometer iets korter, maar ook iets steiler: 7,3 procent gemiddeld. Na het bereiken van de top op 2115 meter hoogte volgt er een afdaling op Italiaans grondgebied en begint de slotklim, opnieuw eentje van eerste categorie. De Valle Spluga Alpe Motta is 7,3 kilometer lang en kent een gemiddelde van 7,6 procent. Echter, halverwege de klim is het even vlak. Daardoor zijn de gegevens ietwat vertekend. In werkelijkheid is de klim een stuk steiler: het eerste deel stijgt met 8,7 procent, het tweede met 8,6 procent. Hier krijgen de renners nog eenmaal de kans om in een goede uitgangspositie aan de afsluitende tijdrit te beginnen. Tussen 16.55 en 17.31 uur wordt de finish verwacht.



Zo ziet het profiel er vandaag uit.