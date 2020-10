Dowsett is medevluchters de baas en bezorgt zijn ploeg grootste overwinning

Samen pakten ze langs de Adriatische kust tien minuten voorsprong op het peloton en kwamen ze halverwege de rit met een mooie voorsprong over de Monte Sant’Angelo, een klim van derde categorie. In de daaropvolgende afdaling liep de voorsprong plots rap terug. Door materiaalpech bij Jakob Fuglsang nestelden de ploeggenoten van Vincenzo Nibali zich op kop van het peloton om de Deen op achterstand te houden. Even stond Fuglsang (nummer 7 in het klassement) onder druk, maar na zo’n tien kilometer lieten de renners van Trek-Segafredo het kopwerk weer over aan Deceuninck-Quick Step en kon Fuglsang weer terugkeren in het peloton.

Dowsett gooide als eerste de knuppel in het hoenderhok. De Brit viel met nog dertig kilometer te gaan aan, maar zonder succes. Vijf kilometer later was een poging van Puccio iets succesvoller. Alleen Holmes kon in eerste instantie volgen, waarna ook Rosskopf de aansluiting maakte. De mannen van Israel Start-Up Nation zagen plots een mooie mogelijkheid op ritwinst uit hun handen glippen, maar wisten de situatie op tijd recht te trekken. Sterker nog: nadat de hergroepering een feit was, ging Dowsett er alleen vandoor.



De Brit, die in 2013 al een tijdrit won in de Giro, bouwde zijn voorsprong rap uit, maar moest op de steile heuvel in de slotronde de helft van zijn vijftig seconden tellende voorsprong inleveren. Puccio, Rosskopf en Holmes deden er alles aan om de Brit terug te pakken, maar de tijdrijder hield knap stand en reed in dalende lijn juist weer van de achtervolgers weg. Na een imposante solo mocht Dowsett in het gezelschap van een meelopende hond het verdiende zegegebaar maken.



Op ruime achterstand won Puccio het sprintje om de tweede plaats ten koste van Holmes, Rosskopf werd vierde. Op bijna een kwartier van ritwinnaar Dowsett kwam het peloton over de streep gereden. Michael Matthews won het eresprintje ten koste van Fernando Gaviria en Mikkel Bjerg. João Almeida verloor net als de andere klassementsmannen geen tijd en blijft leider voor Pello Bilbao en Wilco Kelderman.