Dumoulin: Naar de kloten, maar heb een plannetje

,,We gaan het zien. Ik ben naar de kloten, maar ik hoop dat iedereen dat is'', zei Dumoulin voor de start van de voorlaatste etappe, die zondag nog wordt gevolgd door een vlak ritje naar Rome waarin normaal gesproken het klassement niet meer verandert.



Het moet dus zaterdag gebeuren, een dag na een etappe waarin een 80 kilometer lange solo Froome in het roze hielp en Dumoulin als enige belager overbleef. ,,We hebben wat plannetjes, maar nogmaals: ik ben gewoon naar de kloten. We gaan zien of ik goed genoeg ben om nog iets te doen. Iedereen roept maar dat ik ga aanvallen maar als je niet kunt, kun je niet. Zo simpel is het. Ik hoop dat het nog een spannende dag wordt.''