Dumoulin niet tevreden: Ik was zeker niet de beste vandaag

Dumoulin finishte als achtste bovenop de Etna, in een groepje met concurrenten Chris Froome, Thibaut Pinot en Fabio Aru. Maar op 26 seconden van winnaar Esteban Chaves, en ploegmaat Simon Yates die roze pakte. ,,Simon Yates stak er wel echt bovenuit'', geeft Dumoulin toe. ,,Esteban Chaves is moeilijker te zeggen omdat hij met een minuut voorsprong aan de klim begon.''



,,Het ging al met al prima, maar ik was niet super vandaag'', concludeert Dumoulin. ,,Ik heb Froome wel een beetje in de gaten gehouden vandaag. Ik had het idee dat hij het wat moeilijk kreeg op vijf kilometer van de aankomst. Toen heb ik ook even aangevallen, om te kijken of dit echt zo was of dat hij aan het spelen was. En hij kwam goed terug, dus hij is wel in orde.''



,,Yates was vandaag de enige renner die écht een versnelling had, eentje waar power achter zat'', aldus Dumoulin. ,,Een versnelling waar niemand een antwoord op had. Alle andere aanvallen deden ook pijn, maar niemand kon doortrekken. Behalve hij dus. Hij steekt er op dit moment wel bovenuit. In de proloog stond hij ook vrij kort, dus ik denk gewoon dat hij heel goed is.''