Evenepoel keert terug in Giro na langdurig herstel van zware val in ravijn: ‘Kijken hoe lichaam reageert’

Giro lijkt Milaan 'gewoon’ te gaan halen: nul renners besmet bij nieuwe testronde

22 oktober Bij geen van de 135 renners die nog in koers zijn in de Ronde van Italië is bij een nieuwe testronde het coronavirus aangetroffen. Dat melden de internationale wielrenunie UCI en de Giro-organisatie donderdag. Wel testte een staflid van de ploeg Astana positief op het virus. Hij is in quarantaine gegaan. Er werden 484 tests uitgevoerd.