Ewan sprint in Termoli naar tweede etappezege, Groenewegen komt tekort

Met Attila Valter als eerste Hongaar ooit in de leiderstrui van de Giro ging de zevende rit van start. Direct vanuit het vertrek reden drie renners weg: Simon Pellaud (Androni-Giocatolli), Mark Christian (EOLO-Kometa) en Umberto Marengo (Bardiani-CSF). Op dat moment was al duidelijk dat zij de hele dag van voren zouden rijden, want het peloton deed geen enkele moeite om de drie leiders terug te pakken. Na 164 kilometer in de aanval gereden te hebben werden de drie weer gegrepen.



Ondertussen gebeurde er in het peloton helemaal niets. Peter Sagan sprokkelde nog wat puntjes mee bij de eerste tussensprint, maar verder was het wachten op de sprintvoorbereiding en de laatste twee kilometer. Daarin moest namelijk nog een steile muur van 200 meter met een gemiddeld stijgingspercentage van 12 procent beklommen worden. Te zwaar voor de echte rassprinters werd er vooraf voorspeld, maar er gebeurde amper iets.