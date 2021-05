Fransman Lafay sterkste vluchter in lastige achtste etappe, Valter behoudt roze trui

Dat was de kans voor aanvallers om weg te rijden en dat lukte dus een negental: Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), Alexis Gougeard (AG2R), Victor Lafey (Cofidis), Kobe Goossens (Lotto-Soudal), Giovanni Carboni (Bardiani-CSF), Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), Nelson Oliveira (Movistar), Nikias Arndt (Team DSM) en Victor Campenaerts (Qhubeka ASSOS). Het peloton had vrede met de samenstelling en onder commando van de ploeg van rozetruidrager Valter liep de voorsprong van de kopgroep op.



Al snel was duidelijk dat de winnaar vooraan zat en dat besef drong ook in de kopgroep door. Campenaerts versnelde meermaals vlak voor de slotklim van drie kilometer naar Guardia Sanframondi en op zeven kilometer van de finish slaagde de Belg daarin. Samen met de Italiaan Giovanni Carboni pakte Campenaerts een kleine voorsprong op de achtervolgers, maar het was Carboni die aan de voet van de slotklim solo verder ging.



Carboni leek op weg naar een prachtige zege in eigen land, maar op een versnelling van de 25-jarige Lafay had niemand een antwoord. De Fransman van Cofidis ging op en over zijn leeftijdsgenoot en mocht solo zijn grootste overwinning uit zijn loopbaan tot dusver vieren. Voor Cofidis was het de eerste dagzege in de Giro sinds 2010. Achter Lafay eindigde Gavazzi als tweede, vlak voor Arndt.