Gehele ploeg Mitchelton-Scott verlaat Giro wegens corona

Ploeglei­der Engels: We moeten ons niet laten verrassen door waaiers

8 oktober Ploegleider Addy Engels van de Nederlandse formatie Jumbo-Visma was tevreden met het verloop van de zesde etappe van de Ronde van Italië. Kopman Steven Kruijswijk eindigde in het eerste peloton, in de door de Fransman Arnaud Démare gewonnen rit. Kruijswijk bleef achtste in het klassement.