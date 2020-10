Geoghegan Hart grijpt roze trui in slottijdrit na zenuwslopende strijd met Hindley

Na twintig etappes stonden Geoghegan Hart en Hindley exact gelijk in het klassement. Uniek. En dus werd de slottijdrit spannender dan ooit voor mogelijk werd gehouden. Hindley mocht, vanwege een voordeel in honderdsten van seconden, in het roze van start gaan in de tijdrit. Geoghegan Hart was op papier de betere tijdrijder, maar wat zegt dat nog na drie zware weken koersen door Italië?



Geoghegan Hart toonde echter in de straten van Milaan dat zijn topvorm, die hij de laatste week excelleerde in de bergen, nog niet verdwenen was. De Brit was onderweg al een stuk sneller dan Hindley en aan de finish was het verschil 39 seconden. Zo ging Geoghegan Hart er met de eindzege vandoor, voor Sunweb-ploeggenoten Hindley en Kelderman. Kelderman eindigt in het klassement op 1'29 van de winnaar.



Voor de 25-jarige Geoghegan Hart is het de mooiste overwinning uit carrière. Hij won ook al twee bergetappes in deze Giro d’Italia. Hij was samen met Hindley, die op 24-jarige leeftijd verbaasde door in de bergen sterker te zijn dan kopman Kelderman, één van de revelaties van de Italiaanse grote ronde. De Brit begon als meesterknecht van Ineos-kopman Geraint Thomas aan de Giro, maar nadat Thomas al vroeg geblesseerd uitviel, mocht Geoghegan Hart voor eigen kans gaan. En met succes dus. ,,Het zal lang duren voordat ik dit echt besef”, was de eerste reactie van Geoghegan Hart na zijn overwinning.



Geoghegan Hart is de opvolger van Richard Carapaz, die in 2019 de Giro won. Het jaar daarvoor had de Ronde van Italië met niemand minder dan Chris Froome al een Brit die de Trofeo Senza Fine won.