Giro d’Italia | Dertiende etappe flink ingekort door noodweer, Mads Pedersen stapt af

,,Gezien de ongunstige weersomstandigheden, met name in het Italiaanse deel, heeft de organisatie besloten aan de verzoeken van de renners tegemoet te komen door het protocol inzake extreem weer toe te passen”, meldde de organisatie vrijdagochtend.

De start van de dertiende Giro-etappe wordt verlegd naar Le Châble. Daardoor beginnen de renners meteen met de beklimming van de Croix de Couer. De geplande tijden blijven wel hetzelfde. Daarmee wordt de finish nog steeds verwacht rond rond 16.55 uur in Crans Montana.

Dinsdag werd al besloten dat de renners niet over de Grote Sint-Bernhardpas, bij de grens met Zwitserland, zouden rijden. Met name in de derde week van de Giro wordt de organisatie nog voor grote uitdagingen gesteld door het weer. Er zijn dan veel bergritten.

Volledig scherm De Giro-etappe wordt stevig ingekort. © Giro

Geen Mads Pedersen

Ritwinnaar Mads Pedersen is niet meer van de partij vandaag. De Giro raakt daarmee opnieuw een aansprekende naam kwijt. De Deense renner van Trek-Segafredo is niet fit genoeg om aan de dertiende etappe te beginnen. ,,Helaas moeten we melden dat Pedersen vandaag niet start in de Giro d’Italia”, schreef zijn ploeg op Twitter. ,,Mads had een onrustige nacht en had last van een hoest. Hij werd vanmorgen wakker met keelpijn en een ontsteking.”

Pedersen, een ploeggenoot van de Nederlander Bauke Mollema, schreef de zesde etappe na een massasprint op zijn naam. Het was zijn vijfde etappezege in een grote ronde, na eerdere overwinningen in de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje. Eerder verlieten onder anderen topfavoriet Remco Evenepoel en oud-winnaar Tao Geoghegan Hart de Giro. In totaal zijn er al 41 renners afgestapt, een groot deel vanwege corona. Het is onbekend of Pedersen eveneens positief op het virus heeft getest.



Etappe van de dag

Algemeen klassement

Etappeschema Giro 2023

Deelnemers

Wielerkalender 2023

Wanneer is de Tour de France? Op welke dagen is het WK en wanneer moet ik mijn agenda vrijhouden voor de Ronde van Lombardije? Check hier wanneer jouw favoriete koers staat gepland voor dit jaar.

