Giro d’Italia | Houdt rozetruidrager Geraint Thomas stand in zware achttiende etappe?

Rit achttien kent vijf gecategoriseerde beklimmingen en het zwaartepunt ligt aan het einde. In de laatste veertig kilometer is het bijna niet meer vlak. Met achtereenvolgens Forcella Cibiana (9,7 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,7 procent), Coi (5,5 kilometer, 9,5 procent) en de slotklim naar Val di Zoldo (2,3 kilometer, zeven procent) moeten de favorieten voor de eindzege aan de bak in de Abruzzen.

In het algemeen klassement heeft Thomas (Ineos Grenadiers) een voorsprong van achttien seconden op Almeida (UAE Team Emirates) en 29 seconden op Roglic (Jumbo-Visma). Thymen Arensman is de beste Nederlander in de strijd om de roze trui. De renner van Ineos bezet de negende plaats, op 4'09 van ploeggenoot Thomas.



Het is de tweede keer dat een rit in de Ronde van Italië eindigt in de gemeente Val di Soldo. Tweevoudig eindwinnaar Paolo Savoldelli versloeg Ivan Basso, ook twee keer winnaar van de Giro, in 2005 in een sprint-a-deux na een slotklim van ruim acht kilometer. Wie wordt de opvolger van Il Falco? Volg de achttiende etappe hier vanaf 12.30 uur in ons liveblog. De finish wordt verwacht rond 17.00 uur.