Giro d’Italia | Zeventiende etappe is de voorlaatste kans voor de overgebleven sprinters

De start is in Pergine Valsugana, regio Trentino-Zuid-Tirol. In het begin van de etappe, in totaal 197 kilometer, gaat het vooral bergaf. Vanaf halfweg zijn het vlakke wegen richting finishplaats Caorle aan de Adriatische kust. Caorle is voor het eerst aankomstplaats van een etappe in de Ronde van Italië.

Een massasprint ligt in de lijn der verwachtingen, al zijn topsprinters Mads Pedersen en Kaden Groves (ziek) al naar huis. Voor Mark Cavendish, die op de rustdag zijn afscheid als profwielrenner aankondigde, is het naast de slotrit zijn laatste kans op een dagzege in de Giro. Andere snelle mannen om in de gaten te houden zijn Pascal Ackermann en Jonathan Milan. Beide sprinters wonnen deze 106de Ronde van Italië al een etappe.



Verder zouden Fernando Gaviria, Marius Mayrhofer, Alberto Dainese, Michael Matthews, Vincenzo Albanese, Stefano Oldani, Simone Consonni, Arne Marit en Niccolò Bonifazio in staat moeten zijn om zich te mengen in de strijd om de ereplaatsen. Wie mag juichen in Caorle? Volg de zeventiende etappe hier vanaf 12.50 uur in ons liveblog. De finish wordt verwacht rond 17.10 uur.