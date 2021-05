Giro past route 19e etappe aan en mijdt plek van kabelbaandrama

Een kabel van een kabelbaan van het dorpje Stresa naar de plaats Mottarone begaf het afgelopen zondag, waardoor de cabine zo’n 300 meter voor het eindpunt op de top naar beneden stortte. De kabelbaan gaat normaal in twintig minuten tot een hoogte van 1492 meter. Een kind ligt zwaargewond in het ziekenhuis in Turijn en verkeert nog in levensgevaar.

De Mottarone was de eerste van drie beklimmingen die het Giro-peloton zou afwerken in de negentiende etappe. De Italiaanse minister van transport had de organisatie gevraagd ‘uit respect voor de slachtoffers’ niet langs de plaats van het ongeluk te rijden. In overleg met het ministerie heeft de Giro de route aangepast. Nu beklimmen de wielrenners eerst de Alpe Agogna naar Gignese. De finish blijf op de Alpe di Mera in Valsesia.

Bij het drama met de kabelbaan zondag stierven veertien mensen toen hun cabine in de diepte stortte. Alleen een vijfjarig kind overleefde, maar ligt met zware verwondingen in een ziekenhuis in Turijn.

