Giro smeedt parkoers op maat voor Tom Dumoulin

De Giro van 2019 telt liefst drie tijdritten, met een totaal van 58 kilometer. Dat is ruim twee keer zo veel als in de Tour de France in juli 2019. Bovendien bevatten de tijdritten veel hoogtemeters. Een openingstijdrit (8,2 kilometer) met aankomst heuvelop, een lange tijdrit (34,7 kilometer) die vanaf zeeniveau langzaam maar zeker oploopt naar 650 meter hoogte en een tijdrit op de slotdag van 15,6 kilometer in Verona met daarin een behoorlijke klim. Het is zoals Dumoulin zijn tijdritten het liefste heeft. Bovendien staan er relatief weinig zware bergetappes tegenover. Dumoulin won de Giro in 2017 en werd dit jaar tweede achter de Brit Chris Froome. Hij werd afgelopen zomer ook tweede in de Ronde van Frankrijk. De Limburger heeft al laten doorschemeren dat hij volgend jaar graag alleen de Tour zou rijden. ,,De keuze is nog niet gemaakt, maar ik wil graag en de ploeg wil graag dat ik naar de Tour ga,” zei hij. ,,En twee grote ronden is wel erg veel. Dat hou ik niet jaren vol.”

Het rittenschema van de Giro d’Italia 2019

De eerste etappe (tijdrit) gaat over 8,2 kilometer van Bologna naar San Luca

De tweede etappe gaat over 200 kilometer van Bologna naar Fuchecchio

De derde etappe gaat over 219 kilometer van Vinci naar Orbetello

De vierde etappe gaat over 228 kilometer van Orbetello naar Frascati

De vijfde etappe gaat over 140 kilometer van Frascati naar Terracina

De zesde etappe gaat over 233 kilometer van Cassino naar San Giovanni Rotondo

De zevende etappe gaat over 180 kilometer van Vasto naar L’Aquila

De achtste etappe gaat over 235 kilometer van Tortoreto Lido naar Pesaro

De negende etappe (tijdrit) gaat over 34,7 kilometer van Riccione naar San Marino

Rustdag

De tiende etappe gaat over 147 kilometer van Ravenna naar Modena

De elfde etappe gaat over 206 kilometer van Carpi naar Novi Ligure

De twaalfde etappe gaat over 146 kilometer van Cuneo naar Pinerolo

De dertiende etappe gaat over 188 kilometer van Pinerolo naar Ceresole Reale

De veertiende etappe gaat over 131 kilometer van Saint-Vincent naar Courmayeur

De vijftiende etappe gaat over 237 kilometer van Ivrea naar Como

Rustdag

De zestiende etappe gaat over 226 kilometer van Lovere naar Ponte di Legno

De zeventiende etappe gaat over 180 kilometer van Commezzadura naar Anterselva

De achttiende etappe gaat over 220 kilometer van Valdaora naar Santa Maria di Sala

De negentiende etappe gaat over 151 kilometer van Treviso naar San Martino di Castrozza

De twintigste etappe gaat over 193 kilometer van Feltre naar Croce d’Aune-Monte Avena

De eenentwintigste etappe (tijdrit) gaat over 15,6 kilometer door Verona