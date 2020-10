Giro voorbij voor ploegmaat Van Empel: ‘Vreselijk, er lag veel bloed’

Wereldkam­pi­oen Ganna snelt naar roze, Kruijswijk en Kelderman verliezen veel tijd

3 oktober Filippo Ganna heeft zijn favorietenrol waar gemaakt in de openingstijdrit van de Giro d‘Italia. De 24-jarige Italiaan, kersvers wereldkampioen tijdrijden, was in de 15,1 kilometer lange rit tegen de klok op Sicilië met afstand de snelste. Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman, de twee Nederlandse klassementsrenners, verloren meer dan een minuut op Geraint Thomas, één van de topfavorieten voor de eindzege.