Giro-winnaar Primoz Roglic is de grootmeester van de wederopstanding

Podcast In Koers | Wout Poels en Dylan van Baarle: ‘Waarom ging Ineos zo op kop rijden in de Giro?’

In een nieuwe aflevering van In Koers delen Dylan van Baarle en Wout Poels hun borrelpraat vanuit de ijle lucht. Ze vertellen welk effect de hoogtestages in de Sierra Nevada en op Tenerife op hun lichamen heeft.