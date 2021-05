Groenewegen buigt het hoofd: ‘Ik werd goed afgezet, maar mis wedstrijdritme en hardheid’

,,Natuurlijk wil ik graag winnen, maar op zo’n aankomst als vandaag mis ik toch nog wedstrijdritme en hardheid. De ploeg was vandaag heel sterk en heeft echt goed werk verricht. We hebben precies gedaan wat we besproken hadden. Ik werd goed afgezet aan de voet van dat klimmetje, maar ik had niks meer over om te sprinten”, bekende Groenewegen.

,,Maar we nemen het positieve mee en we trekken deze lijn door naar de komende etappes. Ik heb zeker al stappen gemaakt en de ploeg ook. Het doet deugd om er weer tussen te zitten en om mij weer wielrenner te voelen. Ik kijk al uit naar de volgende sprint.”

Ploegleider Arthur van Dongen was ondanks de bijrol te spreken. ,,Als ploeg zaten we er vandaag dichterbij dan een paar dagen geleden. We hebben na de vorige sprintetappe goed geëvalueerd. De jongens raken steeds meer op elkaar ingespeeld en dat zag je vandaag terug”, aldus Van Dongen. ,,Het is mooi om te zien hoe de jongens voor elkaar door het vuur zijn gegaan en ook hoe ze dichter naar elkaar toegegroeid zijn. Dus we nemen de positieve dingen mee, want er gaat nog een aantal kansen komen.”