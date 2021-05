Groenewegen voorzichtiger na crash: ‘Knijp remmen onbewust wat sneller dicht dan vroeger’

Na zijn schorsing maakte Groenewegen in Italië zijn rentree in het peloton. Het leverde hem een vierde, zevende en achtste plaats op in de sprint. ,,Ik merk wel dat het elke dag beter gaat. Ik kijk naar het grotere plaatje. Uiteindelijk heb ik bijna veertien maanden niet gekoerst. Dat voel je wel en werk je niet zomaar weg, zeker niet in een wedstrijd zoals de Giro.”

Het was eerst de bedoeling dat Groenewegen zijn rentree in de Ronde van Hongarije zou maken. ,,Ik had voor Hongarije kunnen kiezen en daar misschien wel een ritje kunnen winnen, maar daar word ik uiteindelijk niet veel beter van”, verklaart hij. ,,Met een rittenkoers van drie weken bouw ik weer die hardheid op, doe ik veel meer koersritme op en dat is op de langere termijn een betere zaak, zeker voor de doelen die nog komen na de Giro. Het is een investering in de toekomst. Ik wil gewoon weer de ‘oude Dylan’ worden, het niveau van vroeger halen.”

Voor Groenewegen was het een beetje afwachten hoe hij zou reageren in een sprint, na de zware valpartij in de Ronde van Polen vorig jaar. ,,Zou ik me er wel tussen durven gooien?”, was de vraag. ,,Maak ik wel de juiste keuzes in de sprint?”

Dylan Groenewegen rijdt achter ploeggenoot Tobias Foss in het peloton.

Het zijn vragen die dag na dag beantwoord worden. ,,In het begin was het een beetje aanpoten, maar ik merk dat het elke dag, elke sprint beter gaat. Natuurlijk is zo’n rittenkoers even een tik voor mijn lichaam, maar dat hoort erbij na zo’n lange periode van training. En in de sprint zelf is het nog wat zoeken naar automatismen met David Dekker en Edoardo Afini. We moeten nog een beetje op elkaar ingespeeld raken. Veel ploegen doen er jaren over om een sprinttrein op te bouwen. Ik vind dat we het goed doen, we zijn er hard mee bezig, er is een goede coaching. De ‘power’ hebben we alvast, het is gewoon nog zaak om alles wat beter te timen in de finale zelf, de juiste keuzes te maken.”

Groenewegen is door de aanrijding met Fabio Jakobsen iets voorzichtiger geworden, merkt hij. ,,In de sprint speelt dat misschien nog een heel klein beetje door het hoofd, knijp ik de remmen misschien onbewust iets sneller dicht dan vroeger, maar dat zijn dingen die ook wel zullen slijten. Ik vind dat het over het algemeen wel heel goed gaat. Ik ben ook blij met de reacties in het peloton. Er zijn bijna geen slechte reacties. Vele jongens en ploegleiders heten me welkom. Dat voelt wel fijn. Er komen nog één of twee sprintkansen in deze Giro, hopelijk kunnen we die benutten.”