Het talent, de outsider en de blikvangers: deze renners moeten de Nederlandse eer hoog houden in de Giro

Het talent

Uw speciale aandacht aankomende Giro voor Thymen Arensman. 22 jaar pas en bezig aan een sterk seizoen. Zijn missie: kopman Romain Bardet bij Team DSM op een ultieme manier bijstaan op weg naar een topklassering. Het Nederlandse talent en de Franse routinier kunnen het uitstekend vinden samen. Op en naast de fiets. In de Tour of the Alps, als voorbereiding op deze Giro, reden ze de concurrentie weg. Arensman geldt als één van de grootste talenten van het Nederlandse wielrennen. Kan klimmen, kan tijdrijden. Is over zijn eigen ambities deze Giro héél bescheiden. Alles draait om Bardet. Hij wil leren en genieten, rustig doorbouwen aan zijn doel om over een paar jaar bij de beste renners ter wereld te horen. Benieuwd of dat straks, met topbenen, nog steeds zijn idee is.