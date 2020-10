Kelderman bekijkt eigen ploeg met grote ogen: ‘Heb dit nog nooit meegemaakt’

De 29-jarige renner finishte in de bergrit op zondag naar Piancavallo als tweede en haalde dik 40 seconden van zijn achterstand op klassementsleider João Almeida af. Hij hoeft nog maar 15 tellen goed te maken op de verrassend sterke Portugees. ,,Hij is sterk, je rijdt hem er niet zomaar af. De rest staat weliswaar op flinke achterstand, maar toch moet ik rekening houden met renners als Vincenzo Nibali en Rafal Majka in de zware bergetappes die nog gaan komen.”



Maar Kelderman weet ook dat hij kan vertrouwen op zijn ploeg. ,,Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik kan er ook echt van genieten hoe sterk en dominant we rijden. Iedereen in de ploeg voelt zich supergoed. Toch denk ik niet nu al aan het winnen van de Giro. Ik wil vooraleerst het beste uit mijn lichaam halen. Er spelen in de koers zoveel factoren mee, dat je in een grote ronde niet gauw denkt dat je ook echt kunt winnen. Het overkomt je.”