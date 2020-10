Kelderman loopt in op rozetruidrager Almeida na show Sunweb op slotklim, Geoghegan Hart wint

Een kopgroep van elf renners, met daarbij Thomas de Gendt, reed na een snelle openingsfase weg in de bergrit over 185 kilometer met onderweg vier beklimmingen. Rohan Dennis bleek op de derde beklimming van de dag de sterkste vluchter en de Australiër ging solo door.



Maar in het peloton had Team Sunweb plannen. De ploeg van Kelderman hield het verschil met de vroege vluchters beperkt en in de eerste kilometers van de slotklim werd Dennis gegrepen. Chris Hamilton trok vervolgens door in dienst van Kelderman en dat zorgde voor de nodige slachtoffers: Domenico Pozzovivo, Jakob Fuglsang en ook tweevoudig eindwinnaar Vincenzo Nibali moesten lossen.



Na Hamilton was het de beurt aan Jai Hindley, de meesterhelper van Kelderman. De 24-jarige Australiër versnelde fors en dat was de doodsteek voor rozetruidrager Almeida. Enkel Kelderman en Geoghegan Hart konden volgen. Op de top van Piancavallo was Geoghegan Hart vervolgens sneller dan Kelderman. Hindley eindigde als derde. Voor Ineos Grenadiers was het alweer de vijfde ritzege in deze Giro, na eerdere zeges van Filippo Ganna (drie keer) en Jhonatan Narvaez.



Op 37 seconden van dagwinnaar Geoghegan Hart kwam Almeida binnen en zo behield de 22-jarige Portugees zijn roze trui met 15 seconden. Hindley is de nieuwe nummer drie van het algemeen klassement, maar hij staat al op 2'56. Morgen staat de renners een rustdag te wachten, daarna volgt een aantal zware bergritten. De Giro d’Italia eindigt zondag met een individuele tijdrit in Milaan.