Kelderman voor eerst op podium in grote ronde: ‘Dubbel gevoel’

Kelderman deed lang mee voor de eindzege, maar moest in het slotweek bergop zijn meerdere erkennen in Geoghegan Hart en ook ploeggenoot Hindley. ,,Maar ik heb hier heerlijke weken beleefd”, keek Kelderman met een goed gevoel terug. ,,Zoals ik altijd zou willen koersen, zonder tegenslag.”



In de laatste bergritten, toen Kelderman het lastig kreeg, koos de ploeg er niet voor om Hindley te laten wachten op de oorspronkelijke kopman. ,,Ik reken Jai (Hindley, red.) niet af op de gekozen tactiek”, is Kelderman duidelijk. ,,Het is een jonge renner die ook ambities heeft. Je kan niet iemand vragen constant terug te stappen. En hij heeft een geweldige Giro gereden. Hij was ook beter dan ik in de bergen. Qua tactiek had het misschien anders gekund, maar als ploeg mogen we heel trots zijn op wat we hier bereikt hebben.”



Volgend jaar rijdt Kelderman niet meer voor Team Sunweb. De Nederlander stapt over naar Bora-hansgrohe. ,,Nu heb ik heel veel zin om aan een nieuw avontuur te beginnen”, aldus Kelderman. ,,Vrijuit koersen en weer een nieuwe stap zetten.”