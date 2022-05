Koen Bouwman schrijft geschiedenis in Giro: tweede etappewinst én eindzege bergklassement

In tegenstelling tot eerdere etappes in deze editie, kon vandaag een groep van twaalf vroege vluchters relatief snel ontsnappen. Voor Koen Bouwman, die vooraf aangaf alles te geven om zijn blauwe trui veilig te stellen, was het een ideale situatie. Zijn concurrenten voor de felbegeerde bergtrui zaten niet mee in de ontsnapping, terwijl ploeggenoot Affini wel mee kon springen. De kopgroep kreeg een maximale voorsprong van elf minuten.

Bij het eerste klimmetje naar Villanova Grotte wist Bouwman zonder problemen al alle negen punten te pakken. Datzelfde trucje herhaalde de Nederlander bij de tweede klim, ook van derde categorie. Vervolgens stak het peloton de grens over naar Slovenië, voor de derde en zwaarste beklimming van de dag. Op de 10,3 lange klim naar Kolovrat met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,2% loste een groot gedeelte van de kopgroep, en kwam Bouwman samen met Alessandro Tonelli, Mauro Schmid en Attila Valter boven. Daarmee stelde de 28-jarige renner van Jumbo-Visma zijn blauwe trui definitief veilig - als hij zondag de Giro uitrijdt.

Doordat de klassementsrenners rustig bleven zitten op de Kolovrat en Vendrame zich terugvocht naar de kopgroep, konden vijf koplopers met een voorsprong van ruim acht miunten beginnen aan de slotklim naar het heiligdom van Castelmonte. Daar was Bouwman de snelste in de sprint bergop, maar er was nog enige discussie achteraf. Het leek alsof hij Schmid afsneed in de laatste scherpe bocht, op zeventig meter van de streep. De andere drie renners schatten de laatste bocht verkeerd in, en maakten geen kans meer op de overwinning. Bouwman werd echter gewoon gehuldigd als winnaar van de etappe.

'Niet verwacht’

,,Ik moest wel realistisch blijven na mijn eerste zege. Toen had ik niet verwacht dat er nog meer in zou zitten", zei de dolgelukkige Bouwman achteraf bij Eurosport. ,,Ik heb er eigenlijk nu geen woorden voor. Het doel voor vandaag was om de blauwe trui veilig te stellen, maar dat deze etappezege er nog bijkomt is ongelooflijk.”

De bergkoning wist dat er vlak voor de finish een bocht was, ,,maar dat ‘ie zo scherp zou zijn, wist ik niet", legt hij uit. ,,Ik wist wel dat ik vooraan moest zitten bij de bocht.”

Bouwman sneed daarbij de pas af van Schmid. De Zwitser was achteraf flink geïrriteerd door de actie van de Nederlander. ,,Naar mijn mening was het geen eerlijke sprint. Hij (Bouwman, red.) weet dat hij langzamer is in de sprint, en hij drukte mij weg. Tweede plek is verliezen, dus daar ben ik niet blij mee. Ik had goede benen vandaag, dus ik ben teleurgesteld.”

Klassement

Ondanks dat BORA - hansgrohe de hele dag kopwerk had verricht voor Jai Hindley, lukte het de Australiër niet om in te lopen op Richard Carapaz. De leider van het klassement was zelf de eerste die aanviel, en kreeg Mikel Landa en Hindley met zich mee. De Ecuadoriaan was uiteindelijk in de sprint hetzelfde, en moet zijn trui nog één bergetappe en tijdrit verdedigen.

