Leemreize, Van der Poel en Bouwman kleuren lastige Giro-rit: ‘Ik verbaas mezelf zeker’

Door Daan Hakkenberg



Hij staat nog bij te komen en neemt net een laatste slok water, maar of Gijs Leemreize niet in het Italiaans een interview kan geven voor de Rai. Nou blijkt de jonge Nederlandse klimmer (22 jaar) vandaag tot veel in staat - niet voor het eerst deze Giro - maar dit verzoek is toch wat te hoog gegrepen. Zoals het Leemreize in Lavarone ook niet gegeven is om zijn Giro-debuut van nog meer glans te voorzien met een zege in een bergetappe. Met de top van de slotklim Monterovere in zicht springt de Colombiaan Santiago Buitrago bij hem weg. Bovenop is het gat zes seconden en dat blijkt onoverkomelijk. Op de finish is het 35 tellen en rest voor Leemreize een tweede plek. ,,Nu overheerst toch een beetje de teleurstelling, maar Buitrago was uiteindelijk sterker, dus dan kan ik er wel mee leven. Maar ik had wel eventjes de hoop dat ik hem ging pakken.’’