LIVE Giro d’Italia | Sprinters azen op kans, maar zware beklimming kan roet in eten gooien

Vanuit het Zwitserse Sierre is het 35 kilometer tot de voet van de Simplon Pass. Deze beklimming heeft een lengte van 20,2 kilometer en kent een gemiddeld stijgingspercentage is 6,5 procent. Na een lange afdaling, waarin het peloton Italië weer binnenrijdt, is het nog zo'n honderd kilometer tot de finish in Cassano Magnago. Deze stad in de regio Lombardije is voor het eerst aankomstplaats van een rit in de Ronde van Italië