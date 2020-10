LIVE | Grote kopgroep in zware bergrit, strijd Kelderman-Almeida verwacht

Narvaez boekt grootste zege uit loopbaan: ‘Dit betekent veel voor een renner’

15 oktober Jhonatan Narvaez wist in de twaalfde etappe van de Giro d’Italia zijn vierde profzege te behalen en het was meteen zijn grootste én mooiste. ,,Dit is mijn eerste WorldTour-overwinning. Het voelt goed”, aldus de 23-jarige renner van Team Ineos Grenadiers in het flashinterview na zijn dagsucces.