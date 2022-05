LIVE | Grote kopgroep met vier Nederlanders in regenachtige koninginnenrit

Bekijk hier de uitslagen, klassemen­ten en het rittensche­ma van de Giro d’Italia

De 105de Giro d’Italia zit in de slotweek. De roze trui is in het bezit van Richard Carapaz, maar drie renners volgen nog binnen de minuut. Thymen Arensman (Team DSM) is op de dertiende plaats de beste Nederlander in het algemeen klassement. De blauwe trui, voor de leider in het bergklassement, hangt stevig om de schouders van Koen Bouwman (Jumbo-Visma).

25 mei