LIVE | Monsterlijke Alpen-rit laatste kans voor klimmers om verschil te maken

Evenepoel wil Giro na 'totale offday' wel uitrijden: ‘We wisten dat dit kon gebeuren’

24 mei De Belgische wielrenner Remco Evenepoel verloor in de ingekorte koninginnenrit van de Giro ruim 24 minuten op Egan Bernal en kan een goed klassement vergeten, maar hij wil de Italiaanse etappekoers wel uitrijden. ,,Ik had een totale offday en dat is geen schande. Ik kijk nu vooruit en probeer deze Giro tot een goed einde te brengen”, zei Evenepoel, de 21-jarige Belg die in eigen land al vaak met de legendarische Eddy Merckx wordt vergeleken.