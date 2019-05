LIVE | Peloton geeft acht vluchters weinig ruimte, kans op sprint neemt toe

VIDEO 'Roze’ Roglic: Superblij dat het gelukt is

11 mei Primoz Roglic bezorgde zichzelf en zijn ploeg Jumbo-Visma zaterdag in Bologna een groot succes met het winnen van de openingstijdrit in de Giro d’Italia. De Sloveen was over 8 kilometer, waarvan de laatste 2 flink omhoog, veruit de snelste. ,,Ik heb nu de roze trui waar iedereen voor vecht’', vertelde de winnaar. ,,Ik ben superblij dat het gelukt is en dat ik ‘m morgen kan dragen.’'