LIVE | Thymen Arensman versnelt op laatste klim en jaagt op eenzame leider Kämna

met Video Vluchters kilometer voor finish ingerekend, Arnaud Démare wint derde etappe in deze Giro

Arnaud Démare heeft de dertiende etappe in de Giro d’Italia gewonnen. Het was de hele dag een strijd tussen de kopgroep en het peloton. Uiteindelijk wist het peloton 500 meter voor het de streep de kopgroep, met onder andere Pascal Eenkhoorn en Julius van den Berg, in te rekenen. Phil Bauhaus werd tweede en Mark Cavendish derde. Romain Bardet moest de Giro verrassend verlaten. De Fransman is ziek.

20 mei