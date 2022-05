LIVE | Vluchters voeren tempo op met finale in zicht

Met video Oranje boven in Giro: Bouwman sprint met dank aan Dumoulin naar zege, Mollema tweede

Koen Bouwman heeft de zevende etappe van de Giro d’Italia gewonnen. De Nederlander van Jumbo-Visma was na een rit vol klauterwerk de sterkste in de sprint van een kopgroepje met daarbij Tom Dumoulin en Bauke Mollema, die als tweede eindigde. Davide Formolo kwam als derde over de meet.

13 mei