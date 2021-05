LIVE | Wat kan Dylan Groenewegen in koninklijke massasprint?

Giro d'Italia Het beste was eraf bij Mollema: ‘Had al veel energie verbruikt in achtervol­ging’

13 mei Bauke Mollema was teleurgesteld dat zijn aanval in de zesde etappe van de Ronde van Italië niet tot succes had geleid. ,,Ik kwam best ver, maar de klassementsrenners pakten me terug met nog 2,5 kilometer te gaan. Gino Mäder was de sterkste op de slotklim”, zei hij over de Zwitserse medevluchter die de etappezege pakte. De Nederlander van Trek-Segafredo kwam uiteindelijk op 2 minuten van Mäder binnen.