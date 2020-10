LIVE | Zenuwslopende ontknoping wacht, wint Hindley of Geoghegan Hart het roze?

Ploegmaat Hindley pakt roze Kelderman verliest veel tijd in laatste bergrit en kan Giro-zege vergeten

24 oktober Wilco Kelderman is er in de voorlaatste etappe van de Giro d’Italia niet in geslaagd zijn roze trui te verdedigen. De Nederlandse kopman van Team Sunweb verloor meer dan anderhalve minuut op ritwinnaar Tao Geoghegan Hart en ploegmaat Jai Hindley. De eindzege is daardoor buiten beeld voor Kelderman.