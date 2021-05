Mäder dacht aan Roglic en Parijs-Nice: ‘Het gaat weer gebeuren’

Daar greep Mäder namelijk naast de ritzege in de zevende etappe doordat hij enkele tientallen meters voor de streep werd bijgehaald door de Sloveen Primoz Roglic. Dit keer hield hij net genoeg over om zijn eerste ritzege in een grote ronde te pakken.

Mäder was de laatste hoop in de plannen van Bahrain Victorious om zich op te richten na het wegvallen van de Spaanse kopman Mikel Landa. Die brak woensdag bij een val zijn sleutelbeen en moest opgeven. ,,Gisteren was zo’n treurige dag toen we Mikel kwijtraakten”, zei de Zwitser. ,,We besloten voor hem te rijden en alles in de ontsnapping te stoppen. Het is zo fijn dat het nu wel lukt, nadat ik in Parijs-Nice naast de zege had gegrepen.”