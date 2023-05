Mads Pedersen wint Giro-rit in Napels na dramatische slotkilometer voor vluchtersduo

Met podcast Het absurde etmaal van Jum­bo-ren­ner Tom Gloag: na gebroken nacht om 7 uur bij dopingcon­tro­le

Om vijf uur vrijdagmiddag hoorde Jumbo-renner Tom Gloag (21) dat hij als de bliksem naar Italië moest komen om de Giro te rijden. Nog geen etmaal later had hij zijn tijdrit achter de rug. Na een nacht met amper slaap én een dopingcontrole in de vroege morgen.