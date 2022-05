Mathieu van der Poel neemt roze trui mee naar Sicilië, Mark Cavendish wint eerste massasprint

Mathieu van der Poel kwam als 17e en eerste Nederlander over de streep, nadat hij de sprint voor Jakob Mareczko had aangetrokken. De Italiaan kwam er echt niet goed uit en moet genoegen nemen met een vijfde plek. Van der Poel neemt zo zonder problemen de roze trui mee naar Sicilië. ,,Het is fantastisch geweest om het roze te dragen in Hongarije", zei hij achteraf. ,,Ik ga er in Italië ook zeker van genieten.”



Morgen is er een rustdag om de ploegen naar Italië te laten reizen. Dinsdag wordt de Giro hervat en mogen de klassementsrenners zich direct voorin melden. De vierde etappe eindigt namelijk met een klim op de Etna. De kans is dan ook groot dat Van der Poel daar voor het laatst de roze trui zal dragen.