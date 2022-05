Mathieu van der Poel: ‘Ongelooflijk om na het geel nu het roze te dragen’

In een sprint heuvelop was Van der Poel net iets sneller dan Biniam Girmay, de man uit Eritrea die bijna voor een stunt zorgde. Op de klim naar Viségrad was positioneren heel belangrijk, erkende de Nederlander die vorig jaar ook het geel in de Tour de France mocht dragen. ,,Goed positioneren was vandaag de sleutel naar dagwinst. Soms raakte ik op de klim wat ingesloten waardoor ik veel energie moest verspillen om naar voren te rijden. Maar uiteindelijk kon ik mijn sprint lanceren. Dat was erg zwaar, het beste was er toen wel af.”



In de sprint rekende hij net af met Girmay en Ewan, die het achterwiel aantikte van Girmay en ten val kwam. ,,Ik dacht al dat het lastig zou worden om de sprinters te lossen en dat was ook zo. Ik wist dat ik een goede kans maakte, maar het deed écht pijn. Het is ongelooflijk om na het geel ook het roze te dragen.”