Michael Matthews klopt Mads Pedersen na massasprint in etappe 3 Giro d’Italia

Podcast Giro d’Italia | ‘Remco Evenepoel zat in de straalja­ger­mo­dus’

Elke dag tijdens de Ronde van Italië bespreken Thijs Zonneveld en Hidde Van Warmerdam de etappe van de dag. Vandaag de openingstijdrit van 19,6 km met de finish in Ortona. Remco Evenepoel haalde uit en was veel beter dan de rest. Vandaag werd ook de zesde etappe van de Vuelta voor vrouwen gereden en daarvoor valt een hoop te zeggen. Een openstaande rekening werd vereffend. Tot slot van de podcast is er een vooruitblik op de Giro-etappe van zondag.