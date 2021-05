Mollema grijpt naast dagsucces in eerste bergetappe, roze trui voor Hongaar

Daarachter was er een opmerkelijk moment toen een ploegleider van Team BikeExchange pardoes Pieter Serry van zijn fiets reed. Gelukkig viel de schade uiteindelijk mee en kon de Belg zijn weg vervolgen. Ondertussen sleurde de Ineos-Grenadiers-formatie van Bernal het uitgedunde peloton binnen schootsafstand van de koplopers.



In de laatste kilometers van de slotklim deed de Colombiaanse Tourwinnaar van 2019 een poging het werk van zijn ploeg te bekronen. Bernal versnelde meerdere malen, kreeg Evenepoel, Martin en Ciccone met zich mee, maar kon Mäder niet meer achterhalen. In het groepje daarachter (Vlasov, Yates, Carthy) zat Valter verscholen. De Hongaar reed onder de radar naar de roze trui. Zijn voorsprong op Evenepoel is 11 seconden, op Bernal 16 seconden.



Morgen wacht de renners een etappe over 181 kilometer van Notaresco naar Termoli. In het middenrif van de rit zitten de nodige beklimmingen, maar verder rijdt het peloton over grotendeels vlakke weken. Tot de laatste kilometer, waar de weg weer omhoog loopt. In het weekend duikt het peloton weer de bergen in.