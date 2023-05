Naast de eindzege van Primoz Roglic vielen ook deze 4 dingen op tijdens de Giro d’Italia 2023

Met video Roglic en Evenepoel geven niets op elkaar toe in zware bergrit, etappezege in Giro voor vluchter Bais

Davide Bais heeft de zevende etappe in de Giro d’Italia op zijn naam geschreven. De renner van Eolo–Kometa was in de eerste bergrit de sterkste in een kopgroep van drie. Karel Vacek en Simone Petilli eindigden respectievelijk als tweede en derde. De renners voor het algemeen klassement hielden zich rustig en kwamen gezamenlijk over de meet. Andreas Leknessund behield de leiderstrui.