Ook geen fietswissel Dumoulin: ‘Kost te veel tijd’

Tom Dumoulin begint vanmiddag om 16.50 uur als eerste renner aan de klimtijdrit waarmee de Giro d'Italia in Bologna in gang wordt gezet. ,,Dat ik als eerste start in een tijdrit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ga de Giro aftrappen. Best vet, cool'', zei de Limburger van Sunweb ruim drie uur voordat hij aan zijn 8 kilometer lange tocht naar de basiliek van San Luca begint.

Daar ligt de eerste roze trui klaar, het doel van Dumoulin, die de Giro al won in 2017 en vorig jaar tweede werd. Alle concurrenten, zoals de Sloveen Primoz Roglic en de Brit Simon Yates, starten dus na hem. ,,Ik vind dat geen nadeel. In een tijdrit ben je toch met jezelf bezig. Of je nou als eerste start of als laatste. Ik heb die keuze gemaakt vanwege het weer. Je hoopt dat het goed uitpakt, maar je weet het nooit.''

De verwachting was dat het later op de dag gaat regenen in Bologna, waar het momenteel lichtbewolkt is.