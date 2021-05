Oppermachtige Sagan bekroont beulswerk van zijn ploeg

Het is een tactiek die we de formatie van Sagan vaker in grote rondes zien hanteren. Zodra het terrein heuvelachtig wordt, gaat Bora-hansgrohe aan kop van het peloton sleuren. Op die manier moeten de pure sprinters lossen en worden de kansen van Sagan vergroot. De drievoudig wereldkampioen uit Slowakije kan zelf immers prima een heuvel over.

Vandaag bleek deze tactiek op wonderschone wijze succesvol. Toen Sagans knechten op iets minder dan 60 kilometer van de finish het commando grepen, was het vlot gedaan met de vroege vlucht van onder anderen Taco van der Hoorn. Even later zagen we Dylan Groenewegen als een van de eerste topsprinters lossen, gevolgd door Tim Merlier en Giacomo Nizzolo.

In de straten van Foligno had Sagan vervolgens alleen nog te duchten van Fernando Gaviria en Davide Cimolai, die hij vrij eenvoudig naar de respectievelijk tweede en derde plaats verwees. Op die manier boekte Sagan zijn tweede ritzege ooit in de Giro. En passant nam de Slowaak de paarse puntentrui over van Tim Merlier.

Volledig scherm Peter Sagan. © AFP